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Медведев считает возможным «гильотинировать» часть надзорных органов в России

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Медведев считает возможным «гильотинировать» часть надзорных органов в России

Москва, 28 ноября. Глава Кабмина России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо изучить возможность в ряде случаев объединить надзорные функции разных ведомств. По мнению премьер-министра, часть надзорных органов в стране можно «гильотинировать». Об этом сообщает в четверг агентство «Интерфакс».

Председатель правительства отметил, что для бизнеса главным образом важно «сколько бумажек будет приходить», а не «сколько будет контролеров». По мнению Медведева, над этим предложением можно подумать.

«Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там, где это разумно и возможно, наверное, это можно сделать», — сказал он.

Кроме того, Медведев обратил внимание на то, что работа контрольно-надзорных органов находится в компетенции Кабмина и президента, и предложил детально проработать вопрос, передавал телеканал «360».

«Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого отсоединить», — резюмировал Медведев.

Как сообщал «Царьград», во время заседания правительства РФ глава министерства финансов Антон Силуанов предложил проанализировать число надзорных органов и рассмотреть вопрос о «гильотинировании» части из них. По словам министра, такая мера отлично вписывается в решение об оптимизации численности государственных служащих.

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Источник: Интерфакс
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