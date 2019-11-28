Названа самая лучшая авиакомпания в мире

Москва, 28 ноября. Новозеландская авиакомпания Air New Zealand в шестой раз признана лучшей в мире. Об этом сообщает онлайн-сервис оценки качества работы авиаперевозчиков AirlineRatings.

Эксперты проанализировали возраст самолетов, финансовые показатели, уровень безопасности, а также работу топ-менеджмента, мотивацию сотрудников и внедрение инноваций. Air New Zealand заняла лидирующую позицию благодаря высоким показателям по всем критериям.

«За последние десять лет авиакомпания сократила расход топлива и, соответственно, выбросы углерода почти на 22%, что выше среднего показателя по отрасли», — отметил главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас.

Он также добавил, что компания Air New Zealand одной из первых начала внедрять инновации, связанные с вопросами сохранения окружающей среды. Кроме того, новозеландская авиакомпания одержала победу в номинации «лучший премиум эконом-класс».

Второе место в номинации лучший авиаперевозчик досталась компании Singapore Airlines. Третью строчку заняла японская авиакомпания All Nippon Airways.

Стоит отметить, что Air New Zealand является государственной авиакомпанией Новой Зеландии. Авиакомпания обслуживает 20 внутренних рейсов, а также 32 международных направления. В составе авиапарка 64 лайнера, произведенных компаниями Airbus и Boeing.