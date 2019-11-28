Заставившее папу римского приехать в Японию фото показали в Токио

Токио, 28 ноября. Фотографию, которая заставила папу римского Франциска посетить Японию, показали на выставке в Токио. Снимок демонстрирует последствия бомбардировки Нагасаки, заявила организатор проекта «Плоды войны» Мидори Сагисака.

На снимке запечатлен мальчик, который после бомбардировки Нагасаки принес на кремацию тело младшего брата. Эту фотографию понтифику отправили примерно четыре годы назад. По словам Сагисаки, это сделали сразу несколько человек — святой отец из Университета София, вернувшийся на родину после аварии на АЭС «Фукусима-1» преподаватель, мэры Хиросимы и Нагасаки.

«Уже в декабре 2017 года папа римский распорядился во всех католических храмах мира распространить эту фотографию со словами «Это то, к чему приводит война», — приводит слова организатора выставки РИА Новости. — Приблизительно тогда же он впервые заявил о своем намерении посетить Японию».

Фотографию сделал фотожурналист Джо О'Доннелл. Он отмечал, что главному герою его снимка было около семи-восьми лет. Его младший брат погиб при бомбардировке. Когда тело кремировали, ребенок до крови закусил губы, но продолжил стоять по-военному вытянувшись.

«Он стоял жестко и прямо, никаких эмоций — только невыплаканные слезы. Я хотел подойти утешить его, но я испугался, — признавался автор снимка. — Если бы я сделал это, я бы смял его силу, оставив беззащитным перед лицом агонии и горя. Я не сделал этого».

Когда папа римский заявил, что намерен посетить Японию, Сагисака решила устроить выставку фотографий О'Доннелла. Она призналась, что до последнего не знала, сможет ли понтифик ознакомиться с экспозицией.

«Папа римский посетил выставку буквально в последние минуты своего пребывания в Японии, перед тем, как отправился в аэропорт», — рассказала организатор.

26 ноября Папа римский Франциск направил приветственную телеграмму Владимиру Путину, пролетая над Россией по пути из Японии в Рим.