Эксперты рассказали, в каких регионах РФ можно быстрее выплатить ипотеку

Москва, 28 ноября. Российской семье требуется в среднем около 11 лет, чтобы выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру, купленную на вторичном рынке. Однако есть регионы, где жилищный кредит закрывают намного быстрее, сообщили эксперты сервиса бесплатных объявлений «Авито».

В своем исследовании аналитики опирались на среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке в ноябре 2019 года по данным «Авито Недвижимость», а также на информацию «Авито Работа» о среднем ежемесячном доходе на одного человека в семье. Кроме того, учитывалось, что первоначальный взнос по ипотеке составляет 10% от стоимости жилья, а ставка по кредиту — 10% годовых.

По данным «Авито», средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в России составила 3 445 107 рублей, а средняя зарплата россиянина — 39 200 рублей в месяц. Исследователи уточнили, что если семья внесет 10% от стоимости квартиры на начальном этапе и будет ежемесячно отдавать за кредит доход одного человека, то расплатится с банком за 10 лет и шесть месяцев, пишет «ФедералПресс».

Если говорить о ситуации в регионах, то быстрее всего ипотеку можно выплатить в Челябинской области — здесь семье в среднем потребуется два года и восемь месяцев, чтобы рассчитаться за «однушку» на вторичном рынке. Вторую строчку рейтинга занял Красноярский край со средним сроком три года. На третьем месте оказался Пермский край — здесь срок составил три года и три месяца.

Поскольку в Москве квартиры в два раза дороже, чем в среднем по России, то для столицы срок выплаты жилищного кредита составил 24 года. Проживающая в Петербурге семья может погасить ипотеку за 10 лет.

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