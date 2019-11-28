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«Нафтогаз» скрыл от Зеленского планы по краже российского газа из транзитной трубы

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«Нафтогаз» скрыл от Зеленского планы по краже российского газа из транзитной трубы

Киев, 28 ноября. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко признался, что компания не предупредила президента Украины Владимира Зеленского о планах забирать газ из российской транзитной трубы после Нового года. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

«Президент не вмешивается в операционную деятельность компании, и такие вопросы не согласовываются с президентом», — отметил Витренко.

При этом сам исполнительный директор «Нафтогаза» не видит ничего незаконного в краже «бесхозного» российского газа. По его словам, украинская компания после истечения срока действующего договора на транзит намерена забирать предназначенный для Европы газ из трубы и закачивать его в украинские подземные хранилища, чтобы потом передавать ему тому или иному собственнику, пишет «Царьград».

«Нафтогаз» скрыл от Зеленского планы по краже российского газа из транзитной трубы

Напомним, что в этом году истекает действующий контракт на транзит газа, а стороны пока не договорились о его продлении. Киев пытается принудить Москву к заключению соглашения на следующие 10 лет, опасаясь потерять деньги из-за «Северного потока — 2». Российская сторона в свою очередь заявляет, что готова продлевать контракт только при условии отзыва всех исков со стороны Украины и отмены штрафа, наложенного украинским антимонопольным органом на «Газпром».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры проходят в режиме цейтнота. Ситуация усугубляется тем, что «Нафтогаз» в настоящий момент проходит процедуру анбандлинга — из госкомпании выделяется независимая структура, которая будет отвечать за транзит газа. Все это требует времени, которого катастрофически не хватает.

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Источник: Царьград
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