Шойгу рассказал о военном сотрудничестве России и Киргизии

Бишкек, 28 ноября. Россия помогает Киргизии в укреплении национальных вооруженных сил и наращивает боевой потенциал собственной военной базы на территории республики, а также государства ведут совместное планирование применения общей коалиционной группировки войск. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства прибыл в Бишкек на переговоры с начальником Генштаба ВС Киргизии Райимберди Дуйшенбиевым.

«Важными направлениями двусторонних отношений остаются обеспечение объединенной российской военной базы на территории Киргизии и наращивание ее боевого потенциала​​​. Оказываем помощь в укреплении киргизских вооруженных сил», — отметил Шойгу.

Он оценил военное сотрудничество двух стран, оценив его динамичное развитие, и рассказал, что в настоящее время Россия и Киргизия ведут совместное планирование применения общей коалиционной группировки войск и их практическое взаимодействие в ходе различных учений.

Шойгу напомнил, что в этом году подразделения киргизских ВС приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», один эпизод которых был отработан на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии.

В качестве другого примера совместных учений Шойгу привел ОДКБ «Боевое братство», где военные также успешно справились с общими задачами.

На встрече глава Минобороны России предложил Дуйшенбиеву уточнить порядок работы и утвердить план военного сотрудничества государств на следующий год.

С рабочим визитом в Бишкеке также находится президент России Владимир Путин. Ранее стало известно, что он поддержал инициативу об участии военнослужащих из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде на Красной площади 9 Мая в 2020 году.