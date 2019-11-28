Кремль подтвердил ответ Макрона на письмо Путина о РСМД

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон ответил на письмо российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. По словам представителя Кремля, глава Франции выразил готовность к диалогу по данному вопросу.

«Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано», — цитирует слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он рассказал, что ответ главы Франции на послание российского лидера «не носит детального характера», однако в нем выражены понимание обеспокоенности РФ и готовность к диалогу на этот счет.

Ранее европейские СМИ сообщили, что Макрон поддержал предложение Путина о введении моратория на размещение РСМД в Европе. Член Совфеда РФ Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что президент Франции выступает одним из основных идеологов отхода от НАТО и создания единой системы безопасности с Россией.

Напомним, в конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отправил лидерам ряда стран Европы и Азии, а также в международные организации послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.