Зеленский невольно снял с РФ обвинения в мародерстве на «унитазных» катерах ВМСУ

Обвинение в серьезном ущербе недавно возвращенным кораблям ВМСУ, выдвинутое Украиной против России, несостоятельно, убедился корреспондент Федерального агентства новостей.

ФАН выяснило, зачем Киеву вообще понадобилось говорить о «мародерстве» и подсчитывать «убытки», якобы составившие, по словам заместителя постпреда Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского, не менее 55,5 млн гривен.

Виктория неописуемой величины

18 ноября Россия передала Украине задержанные год назад в Керченском проливе три вымпела ВМСУ: рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера — «Бердянск» и «Никополь».

20 ноября эта «эскадра отстоя» прибыла в украинский порт Очаков. После чего с подачи украинской стороны разразился навсегда вошедший в военно-морскую историю «унитазный» скандал.

Похоже, пока «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» наконец-то не боднули своими бортами очаковский причал, украинцы до конца не могли поверить, что им так подфартило — Москва действительно вернула им корабли! Добровольно. В качестве доброго жеста. Бесплатно!

Взрыв эмоций от этого на «незалежной» случился просто ошеломляющий.

Москва передала корабли Киеву по доброте душевной. Как строгий, но отходчивый родитель возвращает рыдающему ребенку гвоздь, которым чадо неразумное вздумало тыкать в розетку. Но «чадо» этот поступок России явно не оценило. Киев чувствовал себя стороной, одержавшей на море блистательную викторию неописуемой величины.

Ну, а раз так, то «горе побежденным!»

Гулкое эхо «унитазного» скандала

Гулкое эхо «унитазного» скандала еще гуляло по ресурсам СМИ, вызывая у одних читателей оторопь, а у других — улыбки, когда Украина нанесла новый «удар».

27 ноября заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил относительно возвращенных Россией вымпелов ВМСУ следующее:

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен».

При этом Лоссовский уточнил, что озвученная им сумма убытков в будущем, скорее всего, заметно подрастет.

Почему?

Потому что украинцы с возвращенных Россией кораблей еще что-нибудь открутят… Пардон, потому что «точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе».

Попутно Лоссовский пожаловался на то, что Российская Федерация якобы не выполняет приказ Международного Трибунала по морскому праву (ITLOS), который обязал Россию немедленно освободить захваченные у Керченского пролива военные корабли ВМСУ, а также безоговорочно освободить 24 «захваченных» украинских моряка.

«Три месяца — и все будет на ходу»

В том, что и зачем Россия в рамках расследования Керченского инцидента 25 ноября 2018 года изъяла на украинских кораблях, ФАН уже разбиралось, поэтому повторяться не будем. Не станем касаться и позиции России относительно права ITLOS выносить какие-либо решения по тематике Керченского инцидента.

Лучше поговорим об озвученной Лоссовским сумме ущерба.

В 2017 году средняя стоимость одного украинского малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 «Гюрза-М», такого как «Бердянск» или «Никополь», составляла около 6,24 млн долларов. По мнению Лоссовского, россияне «отмародерили» задержанные вымпелы ВМСУ на 55,5 млн гривен. Сейчас это порядка 2,3 млн долларов — сумма немаленькая, равняющаяся примерно трети стоимости бронекатера «в полном фарше».

Исходя из этой суммы ущерба, от «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя» должны были остаться сплошные руины. Собственно, на это заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене и намекает. И мы бы даже поверили в то, что намеки Лоссовского не беспочвенны, если бы не пара «но».

Во-первых, опубликованное Центром общественных связей ФСБ России видео передачи украинцам «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя», равно как и комментарии ЦОС ФСБ, свидетельствуют о вполне сносном состоянии вымпелов ВМСУ 18 ноября.

Во-вторых, слова Лоссовского опровергает ни кто иной, как... сам президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что едва украинские буксиры дотащили «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» до Очакова, как на возвращенные Россией вымпелы ВМСУ немедленно примчался посмотреть пан Зеленский. Он был не один. В качестве «понятых» украинский президент прихватил с собой германского и французского послов.

Эта дружная компания под прицелами многочисленных фото- и видеообъективов продефилировала по прибывшей из Керчи эскадре, после чего пан президент заявил: на кораблях кое-чего не хватает. Однако при этом он, Зеленский, переговорил с командующим ВМСУ Игорем Воронченко и выяснил, что «где-то три месяца — и все будет на ходу».

Трусы или крестик

Минуточку! Три месяца — это примерный срок, за который в Николаеве проходят плановый ремонт корабли и катера Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. При этом, согласно украинским источникам, подобный ремонт четырех вымпелов украинских «прикордонников» оценивается приблизительно в 27,79 млн гривен.

Сверяем эти данные с выкладками Лоссовского и понимаем, что в очередной раз имеем дело с анекдотом. Ну, с тем самым, в котором «вы или крестик снимите, или трусы наденьте».

Потому что либо «Яны Капу», «Бердянску» и «Никополю» был причинен ущерб в 55,5 млн гривен, но тогда их ремонт должен продлиться куда дольше, чем объявленные паном Зеленским три месяца. Либо ремонт продлится обещанный срок, но реальные затраты по вводу в строй возвращенных вымпелов ВМСУ составят куда меньшую сумму, чем 55,5 млн гривен.

В общем, слово Зеленского против слова Лоссовского. Если к этой дилемме добавить упоминавшееся выше видео ЦОС ФСБ, то позиция пана президента «незалежной» выглядит более соответствующей истине, чем мнение заместителя постпреда Украины при международных организациях в Вене. За три месяца украинцы действительно могут залатать на кораблях пробоины, перебрать двигатели, смонтировать изъятую Россией часть вооружения и радиоэлектронного оборудования, после чего вернуть буксир и бронекатера в строй.

Думается, за тот же срок ОПК Украины справится и с установкой на штатные места туалетных насосов, систем дренажа, элементов фекальной системы, бойлеров, плафонов и розеток, «рассосавшихся в никуда» уже после возвращения кораблей Россией.

Как говорят французы…

«Под занавес» стоит упомянуть, что венский демарш Лоссовского, включавший также некий «доклад иностранным дипломатам относительно технического состояния возвращенных Россией кораблей ВМС ВСУ», несмотря на его очевидную одиозность, вполне понятен.

Киев готов использовать весь доступный ему инструментарий для оказания давления на Москву в канун грядущей встречи «нормандской четверки» в Париже. Ради достижения максимально выгодных для Украины итогов переговоров в «нормандском формате» в ход пущена масса аргументов: от спекуляций в споре «Нафтогаза» с «Газпромом» до открытого шантажа в форме упоминания о возможном отказе от разведения сторон в Донбассе. Если в эту схему можно встроить еще и муссирование темы о «российском мародерстве», то pourquoi pas, как говорят французы.

Другое дело, что у России на украинские аргументы вполне отыщутся свои увесистые контрдоводы. Это хорошо заметно по той лихорадочной суете, которую развернула Украина вокруг заключения нового контракта о транзите газа. Но это, как говорится, уже совсем другая история.