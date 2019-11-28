Строители приступили к настройке железнодорожной автоматики Крымского моста

Симферополь, 28 ноября. Строители начали настройку железнодорожной автоматики, которая позволит в онлайн-режиме управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему. Об этом сообщается в четверг на сайте информационного центра «Крымский мост».

Отмечается, что в настоящее время здания построены, а в технических помещениях идут пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики​​​.

«Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему», — следует из сообщения.

Так, специалисты на двух берегах Керченского пролива оснащают посты электрической централизации. Как подчеркнул представитель подрядной организации Николай Зиновье, автоматика не допустит неожиданный перевод стрелок и отправление поезда на занятый путь.

Как сообщал Infox.ru, Крымский мост из Краснодарского края — самый протяженный в Российской Федерации, его длина составляет 19 километров. Старт автомобильного движения планировали на декабрь прошлого года, но все строительные работы завершили раньше установленного графика. Российский лидер Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день.

Ранее депутаты Государственной думы Владимир Богодухов и Павел Дорохин ответили на угрозы генерала Вооруженных сил Украины, призывавшего «бомбить мост». Парламентарии выразили уверенность, что дальше фантазий украинские военные не продвинутся. Кроме того, депутаты подчеркнули, что Крымский мост отлично защищен системой ПВО, отмечал «Царьград».