Эксперта удивила выставленная Киевом сумма ущерба за «корыта с начинкой»

Москва, 28 ноября. Украинские корабли, задержанные в Керченском проливе, переданы Киеву в том же состоянии, в котором их приняли российские пограничники. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Ранее Киев оценил сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях как минимум в 2,3 миллиона долларов. Командующий военно-морскими силами Украины, адмирал Игорь Воронченко остался недоволен состоянием катеров и заявил, что «россияне их угробили». По его словам, с кораблей будто бы «сняли не только оборудование, но даже плафоны, розетки и унитазы».

Как отметил Подберезкин, по любому поводу придумывать, сколько Россия должна, — любимое занятие Украины. Его удивила названная Киевом сумма.

«Эти корыта со всей своей начинкой столько не стоят, сколько они насчитали. (…) Их унитазы, розетки и прочее нашим пограничникам не нужны», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Подберезкин добавил, что, если украинцы действительно чего-то не досчитались, поискать стоит у себя, прежде чем безосновательно обвинять Москву.

«Свои наверняка и сперли, в это вполне можно поверить», ‒ констатировал он.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМСУ «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Решением суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы, пишет «ФедералПресс». Они вернулись в Киев 7 сентября в рамках акции по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35», пишет Infox.ru. Задержанные корабли передали Украине 18 ноября.

Как подчеркнул депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, Россия не только сохранила корабли, но и вернула их в достойном состоянии. По его словам, все суда передавали украинской стороне согласно описи, процесс фиксировался на видеосъемку.

В ФСБ РФ предполагают, что повреждения катера получили во время буксировки украинской стороной.