Сарадж провоцирует новую гражданскую войну в Ливии

События последних дней в Ливии говорят об очередном обострении конфликта в этой стране. По мнению экспертов, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, отчаянно цепляясь за власть, провоцирует образование новых очагов напряженности. При этом он не считается с угрозой начала новой гражданской войны.

27 ноября в СМИ появилась информация о захвате ливийского нефтяного поля «Аль-Филь» террористической группой «Аль-Каида»1 (организация запрещена в РФ) под руководством полевого командира Хасана Мусы. Также сообщается об участии в нападении влиятельного полевого командира Али Каны.

Сразу после нападения со стороны преступного ПНС и руководства Национальной нефтяной компании Ливии в европейских СМИ начали появляться панические сообщения о возможной приостановке отгрузки ливийской нефти в связи с нападением террористов.

К вечеру силам Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, удалось отогнать террористов от нефтяных полей. Однако, по словам функционеров ПНС, контроль над ними осуществляют лояльные Сарраджу боевики.

Но если досконально разобраться в этой истории, появляется очень много вопросов к Сарраджу и его «правительству».

Во-первых, Хасан Муса — тубу, руководитель отряда наемников из соседнего Чада, которые находятся на службе у ПНС. Принадлежность его бойцов к «Аль-Каиде» и ИГИЛ1 (обе группировки запрещены в РФ) не остановила Сарраджа от найма этого подразделения в силу высоких боевых качеств наемников.

Во-вторых, Али Кана, туарег, получивший звание генерала еще при Муаммаре Каддафи, не только возглавляет бригаду, состоящую из своих соплеменников, но и вполне официально с весны 2019 года является начальником Южной группы войск так называемого «министерства обороны» ПНС. К слову, это не первое совместное нападение боевиков Мусы и Али Кана на нефтяные объекты юга Ливии. Правда, раньше СМИ были склонны относить их не к «Аль-Каиде», а к ИГИЛ.

В-третьих, охраной большинства нефтяных месторождений и инфраструктуры Ливии, и поля «Аль-Филь» в частности, занимаются специальные подразделения ЛНА. И, несмотря на затянувшуюся контртеррористическую операцию ЛНА в Триполи, ее части добросовестно несут службу по охране ливийской нефти.

В-четвертых, общеизвестным является факт, что оператором по распределению доходов от ливийской нефти является ПНС Файеза Сарраджа. И именно из этих средств финансируются деятельность контролирующих Сарраджа триполитанских вооруженных группировок, покупка вооружения, «услуги» многочисленных наемников из Турции, Сирии, Чада, Нигера и др., защищающих сегодня Правительство Сарраджа в Триполи от наступления ЛНА.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда ПНС Сарражда, с одной стороны, отчаянно нуждается в деньгах на оплату наемников и получает ежедневную прибыль от добычи нефти (а поле «Аль-Филь» дает около 75 тысяч баррелей в день). С другой стороны, ПНС организует нападение тех же наемников на свое же нефтяное поле.

Однако нелогичное на первый взгляд поведение Сарраджа можно легко объяснить, если принять во внимание следующие выкладки экспертов:

1. Безусловно, тревожа нефтеохранные структуры ЛНА, Саррадж тем самым не дает возможности Халифе Хафтару сосредоточиться на ключевой для него сегодня задаче по зачистке Триполи от террористов. Хафтар, взявший на себя перед международным сообществом обязательства по охране нефтяных объектов страны, теперь не только не сможет воспользоваться южными подкреплениями, но и, возможно, вынужден будет перебросить туда часть сил из-под Триполи.

2. Возможно, в планах Сарраджа разжигание нового крупного очага напряженности на юге Ливии. Не случайно, в нападении на «Аль-Филь» участвовали представители тубу, туарегов и зарубежные наемники, тогда как работают на месторождении преимущественно арабы. Не исключено, что это — намеренная провокация с целью разогреть постоянно тлеющий в Феццане межэтнический конфликт, от которого недалеко и до новой гражданской войны. С вмешательством в нее вооруженных сил других государств и прочими неприятными для ливийцев, но не для Сарраджа, последствиями.

3. Кроме того, очевидна попытка Сарраджа надавить на своих иностранных партнеров, в первую очередь, заинтересованных в бесперебойных поставках нефти и «распилу» доходов от ее продажи, чтобы те, в свою очередь, оказали давление на Хафтара и помогли ПНС в деле по удержанию контроля над нефтяными и финансовыми потоками. В противном случае, намекает Саррадж, страна рискует вновь погрузиться в хаос войны всех против всех, и о легких деньгах можно будет забыть.

Саррадж играет на обострение, потому что его это устраивает. Пока в Ливии не будет мира, пока в Триполи будут заправлять террористы, власть, пусть и номинальная, и финансовые потоки — вполне реальные — будут у Сарраджа. А значит, война в Ливии, по мысли Сарраджа, должна длиться вечно. Или хотя бы до тех пор, пока в стране не кончится нефть.

1 Организация запрещена на территории РФ.