Минобороны РФ подготовило подразделение «универсальных офицеров» на основе опыта в Сирии

Москва, 28 ноября. Министерство обороны РФ наградило первых «универсальных офицеров», прошедших специальную программу доподготовки, созданную на основе современного военного опыта, полученного российскими военными в Сирии.

Всего в программе участвуют 4500 человек, из которых было сформировано сводное подразделение специального назначения численностью 30 человек. В ходе испытаний каждый из членов этого подразделения продемонстрировал боевые навыки, физическую подготовку, а также моральные качества, присущие российскому офицеру — патриотизм и готовность к защите Родины.

«За время прохождения доподготовки офицеры получили необходимые знания и умения, выполнив семь специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке, каждый раз последовательно проходя через четыре стихии — сушу, воду, огонь и воздух», — сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Универсальные офицеры» по-штурмовому десантировались с вертолетов, преодолевали сложные участки горной местности, устраивали засады, выполняли задачи с помощью беспилотников, а также преодолевали водные преграды на лодках, с помощью тросов и даже под водой.

В номинации «Лучшие специалисты» были награждены водитель, стрелок, подводный диверсант, горный стрелок и воин-спортсмен. А в номинации «Сила красоты» — три офицера-женщины. Нескольким военнослужащим были присвоены внеочередные воинские звания.

Напомним, что в 2018 году министр обороны РФ Сергей Шойгу решил сформировать специальную программу доподготовки офицеров. Она была создана на основе современного опыта боевых действий, который российские специалисты почерпнули, в том числе, в Сирии. Участниками экспериментальной программы стали не только молодые офицеры, но и опытные командиры, которые прежде уже руководили подразделениями.