Еще один участник незаконной акции 27 июля в Москве задержан за нападение на росгвардейца

Москва, 28 ноября. Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков, которые прошли в Москве 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Установить нового фигуранта дела помогли записи с уличных видеокамер и показания свидетелей. Подозреваемым стал 30-летний Сергей Суровцев. По версии следствия, 27 июля во время незаконного митинга он ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения на Тверской улице. Затем подозреваемый попытался заблокировать передвижение других правоохранителей, обеспечивающих безопасность на несанкционированной акции. После этого Суровцев скрылся в толпе.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемого допросили, следователи намерены ходатайствовать о заключении Суровцева под стражу.

Напомним, организаторами незаконного митинга, который прошел в Москве 27 июля, а также нескольких других несанкционированных акций, выступили соратники скандального блогера Алексея Навального Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие «оппозиционеры», которых не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму из-за поддельных подписей и подписей мертвецов.

После незаконного митинга было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В результате фигуранты дела получили реальные сроки в колониях. Так, Ивану Подкопаеву, распылившему газ в полицейских, дали три года. А бросивший урну в правоохранителей Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии общего режима.