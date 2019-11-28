Ответ медиагруппы «Патриот» на претензии «Новой газеты»

В публичном пространстве появилась информация, что «Новая газета», которой руководит Дмитрий Муратов, и журналист издания Денис Коротков с формулировкой «в попытке защитить свои «честь и достоинство» намерены подать в суд на Федеральное агентство новостей, входящее в медиагруппу «Патриот».

Недовольство господ Муратова и Короткова вызвало расследование журналистов нашей медиагруппы, в котором Коротков подозревается в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1 и выполнении заказов Михаила Ходорковского.

Я от лица медиагруппы «Патриот» заявляю, что мы решительно настроены бороться за честное информационное поле в Рунете. Мы готовы отстаивать эту позицию как в правовом поле, так и на дискуссионных площадках. Мы готовы предоставить суду и правоохранительным органам Российской Федерации полный пакет документов с доказательствами возможного сотрудничества Короткова с террористами. Более того, мы продолжим публикацию материалов по данному расследованию, так как считаем, что россияне должны знать правду о заказной деятельности так называемой либеральной прессы, в частности «Новой газеты».

1 Организация запрещена на территории РФ.