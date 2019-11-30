Прощание с Людмилой Вербицкой прошло в Петербурге. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Открытие М-11 670 км за 6 часов. Новая трасса М-11 соединила Москву и Санкт-Петербург. Она получила название «Нева». В открытии автомагистрали принял участие президент России Владимир Путин. Он отметил, что такого проекта в истории дорожного строительства нашей страны еще не было. Глава государства одним из первых оценил комфортность дороги. Он проехал по ней на лимузине Aurus. М-11 соответствует всем параметрам автомагистрали: на ней нет светофоров и перекрестков. В большей степени трасса идет параллельно существующей бесплатной М-10. Но есть значительный плюс — добраться из одной столицы в другую можно практически в два раза быстрее. В зимнее время разрешенная скорость — 110 километров в час, летом ее планируют увеличить до 130. За комфортную езду придется немного заплатить. В будни проезд обойдется в 1820 рублей, в выходные ― 2020. Транспондер ― специальный чип для бесконтактной оплаты ― позволит сэкономить около 500 рублей. Все основные строительные работы на трассе уже закончены, в ближайшее время планируется открыть вдоль дороги заправки, места, где можно отдохнуть и перекусить. «Хотел бы отметить и то обстоятельство, что это хороший пример государственно-частного партнерства. И государство принимало участие, и частные компании, французские, турецкие строительные компании. Все работали как одна команда, на результат. И он достигнут», ― подчеркнул российский лидер. «Огромное количество рекреационных зон, которые по ходу движения трассы могут быть использованы нашими пользователями. Завидово, Тверь, Селигер, Валдай, Старая Русса, Великий Новгород, Пушкин — это города, которые, по сути, стали ближе к нашим туристам, к нашим пользователям. Сделали большой альбом в отношении тех мест, которые может посетить тот, кто выезжает на новую трассу», ― рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.

Детские пособия В России отменили пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет. С 1994 года ежемесячно родители могли получать по 50 рублей. Но на смену уже изжившему себя закону придет новый. Он вступит в силу с начала 2020 года. Проект предусматривает более весомую материальную поддержку. В каждом отдельном регионе она будет рассчитываться индивидуально. Семьи смогут получать дополнительные выплаты на первого и второго ребенка также от полутора до трех лет. Пособия приравняют к прожиточному минимуму на детей, и вместо 50 рублей родители смогут получить солидную поддержку практически в 200 раз больше прежнего. В среднем выплаты составят около 11 тысяч рублей. Это касается тех семей, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на одного трудящегося. На реализацию нового закона потребуется почти 80 млрд рублей.

Отравление школьников На этой неделе учебный понедельник у школьников в селе Вад Нижегородской области закончился в больнице. На газовой станции произошел выброс вредных примесей. Через форточки газовое облако попало в помещение школы, в это время там проходили уроки. Ученики почувствовали странный запах, нескольким из них стало плохо. Медики отвезли их в больницу. Отравление получили 44 человека. 43 из них — дети. Через некоторое время врачи отправили пострадавших домой — угрозы здоровью не было. Временно занятия в школах отменили. В Роспотребнадзоре уточнили, что воздух в здании соответствует всем гигиеническим нормативам. Губернатор региона Глеб Никитин поручил оперативным службам разобраться в этой ситуации.

Прощание с Вербицкой В Санкт-Петербурге простились с известным филологом, бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой. Она ушла из жизни на 84-м году. Одна из самых видных ученых-лингвистов, автор нескольких сотен научных трудов по культуре речи и, в частности, по фонетике, стилистике, педагогике — ее работы отмечены множеством наград. Вербицкая работала в советах по русскому языку при правительстве и президенте страны. Для жителей Санкт-Петербурга она стала символом грамотности. Плакаты в метро с изображением Людмилы Алексеевны призывали жителей и гостей города ставить ударения в русских словах правильно. «Первая женщина-ректор, первый человек, который преодолел невероятные трудности, чтобы, получив высшее образование, стать не просто образованным человеком, но и кандидатом, доктором наук, потом возглавить кафедру, потом стать ректором ― это все великий труд. И она с этим удивительно справлялась», ― поделился актер Николай Буров.