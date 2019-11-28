Захарова рассказала, от кого зависит успех саммита «нормандской четверки»

Москва, 28 ноября. Никакие дополнительные встречи не смогут стать «волшебной палочкой» для выполнения Минских соглашений, эти договоренности должны реализовываться Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат уточнила, что вопрос о возможном успехе саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря в Париже, нужно адресовать инициаторам встречи.

«Позиция Москвы глобально заключается в том, что есть минские договоренности, нужна только политическая воля со стороны Киева для их полной имплементации и реализации «на земле»​​​, — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ. — Никакие дополнительные встречи не смогут стать волшебной палочкой для того, чтобы минские договоренности реализовались сами по себе. Их нужно реализовывать Киеву».

Россия согласилась принять участие во встрече лидеров «нормандской четверки» после того, как саммит был подготовлен с учетом требований российской стороны, указала Захарова.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году: после государственного переворота Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках.

В середине ноября стало известно, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. Позже представители лидеров России, Германии, Франции и Украины подтвердили участие глав государств в саммите.