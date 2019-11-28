Москва, 28 ноября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Сирии Башара Асада, который уличил французских военных в оккупации и пособничестве боевикам.

Как уточнил Асад, французские войска присутствуют на территории Сирии незаконно. Он назвал это «оккупацией» страны, напомнив, что военные прибывают на территорию государства без приглашения легитимного правительства. По мнению лидера Сирии, отправляя армию в САР, Париж фактически поддерживает терроризм, абстрагируясь от «международных правил».

Как пишет iReactor, сенатор подчеркнул, что французские войска последовали за армией США, которая также находится в Сирии незаконно. Джабаров напомнил Франции, что она находится в Сирии незаконно.

«Американцам и французам надо иметь в виду, что находиться на территории государства без его согласия нельзя, — сказал он.

Напомним, военные США объявили о возобновлении операций против «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) на севере Сирии.

Это противоречит словам президента США Дональда Трампа, который еще в декабре 2017 года заявил о полной и окончательной победе над ИГ1 в Сирии. Причем победу над джихадистами хозяин Белого дома всецело приписал американским военным, незаконно присутствующим в Сирии.

Позже Трамп объявил о выводе американского контингента с территории Сирии. При этом он распорядился оставить порядка 200 спецназовцев с техникой якобы для «охраны» захваченных курдскими радикалами сирийских нефтяных полей от «Исламского государства».

На деле же американские военные вместе со своими курдскими союзниками крадут сирийскую нефть и контрабандой вывозят ее за пределы страны для последующей продажи. Президент Сирии Башар Асад уже заявил, что намерен обратиться в ООН и поднять там вопрос о компенсации украденных ресурсов.

При этом он полагает, что ответственность за кражу нефти несет не столько Трамп, сколько крупные американские компании, которые являются «истинными хозяевами» США и определяют политику страны, исходя из своих экономических интересов.

Отметим, что в деле хищения сирийских углеводородов армии США помогают наемники из американской ЧВК Blackwater. Федеральное агентство новостей еще в начале месяца сообщало о переброске в провинцию Дейр-эз-Зор нескольких тысяч боевиков из Blackwater.

По данным Минобороны РФ, прибыль США от продажи ворованной сирийской нефти составляет 3,3 млн долларов в день. Зарабатывают на нефтяном воровстве и курдские боевики SDF. Так, к примеру, главарь курдской группировки Мазлум Абди в обмен на сирийскую нефть стал обладателем больших поместий в Калифорнии и Флориде.

1 Организация запрещена на территории РФ.