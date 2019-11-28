Сторонники свергнутого Моралеса заблокировали поставки продовольствия в Ла-Пас

Ла-Пас, 28 ноября. После государственного переворота в Боливии в столице страны начались проблемы с доставкой продовольствия, так как сторонники Моралеса перекрыли важнейшие трассы: Оруро – Кочабамба, Кочабамба – Санта-Круз. Подробности жизни в блокаде корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Ла-Пасе рассказала россиянка Ирина Полякова, работающая в столице переводчицей.

Жители ряда боливийских городов из-за акций протеста и последовавших за ними уличных боев столкнулись с дефицитом продовольствия и горючего. Новое правительство страны поспешило во всем обвинить подавшего в отставку президента Эво Моралеса, который якобы призвал своих сторонников заблокировать ряд автомобильных дорог, ведущих в крупные города страны - Ла-Пас, Санта-Круз, Кочабамба. В действительности дороги по своей инициативе блокировали граждане Боливии, придерживающиеся левых взглядов – они голосовали за Моралеса и были возмущены отменой результатов голосования и переворотом, который привел к отставке президента-социалиста.

В результате массовых акций протеста традиционные поставщики не смогли доставить продукты питания и топлива во многие крупные города страны. Новости о блокировании магистралей тут же вызвали ажиотаж среди жителей Ла-Паса. Как сообщает Ирина Полякова, люди тут же побежали в магазины и начали скупать все подряд. Однако имеющиеся в городе продукты питания закончились буквально за два дня.

«Мясо пропало сразу, не было ни курицы, ни говядины, ни свинины. Молоко нам привозили, потому что у нас молочная фабрика здесь же, в Ла-Пасе. Сыр у нас был, крупы у нас тоже были, а вот овощи нам не привозили, потому что дороги были закрыты. Юнгас – это часть тропиков, откуда нам привозят фрукты и Рио Абахо – ниже по течению реки, откуда нам привозят овощи. Там все закрыли демонстранты и нам перестали привозить овощи», - рассказывает собеседница корреспондента ФАН.

ФАН публикует видео, где зафиксирована попытка социалистов заблокировать трассу, ведущую к Ла-Пасу, разгон демонстрантов армейскими и полицейскими формированиями, а также столкновение левых демонстрантов с праворадикальными формированиями, в ходе которых обе стороны использовали как дубинки и кастеты, так и огнестрельное оружие. Кроме того, на этом же видео зафиксирована неудачная попытка автобуса проехать по трассе, блокированной протестующими – они закидали автобус камнями и вынудили развернуться.

Пока население Ла-Паса не поддается панике, так как запасы продовольствия еще есть, голода никто не ждет. К тому же боливийцы начали проявлять солидарность и делиться с теми, у кого не было возможности купить продукты. Помогли и социальные сети, где особенно предприимчивые пользовали публиковали посты, в которых сообщали что готовы продать мясо и птицу.

«Люди покупали все через соцсети, звонили, договаривались. Им привозили или люди сами ездили куда-то, забирали. Но потом у нас закончился бензин и газ, так как в Сенкате возникла проблема: сторонники Эво Моралеса закрыли там дорогу и начали забрасывать распределительную фабрику (склад нефтепродуктов боливийской корпорации YPFB – прим. ФАН) динамитом, чтобы она взорвалась. Впрочем, полиция и военные не позволили им это сделать», - продолжает Ирина.

В тот день, 19 ноября, полицейские открыли огонь по протестующим. Чуть позже новые власти подтвердили, что во время проведения полицейской операции погибли восемь человек. Бывший президент страны Эво Моралес в своем Twitter заявил, что инцидент был результатом «политики геноцида» против народа Боливии. Сама же блокада нефтеперерабатывающего завода привела к тому, что с 14 ноября YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В результате в столице прекратил работу общественный транспорт.

«Параллельно правительство отправило людей, которые могли бы разговаривать с ними (сторонниками Моралеса) и убедить их чтобы они разблокировали дорогу, что страдает много людей, ведь в Ла-Пасе живет около 2 млн человек, в Эль-Альто живет около 1,5 млн человек. В конце концов правительство смогло их уговорить, они подписали договоренности и с этой субботы (23 ноября – прим. ФАН) у нас есть бензин и машины двигаются. Да и люди уже могут готовить у себя дома еду, потому что появились большие баллоны, которые привозят грузовики. Люди покупают с грузовика, подключают к своей плите и готовят дома. Но до этого мой муж стоял 32 часа в очереди за бензином, он занял очередь во вторник утром и простоял там с машиной всю ночь и только вечером в среду, когда все разблокировали, он смог заправить машину», - добавила Ирина Полякова.

Но блокада Ла-Паса, Эль-Альто и Кочабамбы сохраняется, пусть она и не выглядит как сплошное кольцо оцепления вокруг городов. Продовольствие в города доставляется при помощи военно-транспортной авиации, что уже привело к резкому повышению стоимости мяса, овощей и фруктов.

«Президент Жанин Аньес договорилась с фабриками, которые производят мясо и курицу в Санта-Крузе и люди могут купить их в обычных магазинах. Мэрия города ассигновала точки, где будут продаваться мясо, курица и яйца, их адреса опубликовали в соцсетях. Мы все это прочитали и, естественно, пошли, сначала были большие очереди, но с субботы, с 23 ноября, уже все нормально, в магазинах уже все есть, хотя дорого. Это потому, что с поставками еды по земле проблемы еще есть, потому что господин Андронико Родригес, это вице-президент производителей листьев коки из Кочабамбы, заместитель сеньора Эво Моралеса, дал приказ своим соратникам, чтобы они заблокировали дорогу Оруро – Кочабамба, Кочабамба – Санта-Круз. И по дороге к нам продукты довезти не могут. Продукты привозят военными самолетами», - рассказала Полякова.

Заметим, позиция Ирины Поляковой ангажирована – она является сторонником нынешней власти и отрицательно относится к социалистам.

Ранее в интервью ФАН депутат 18-го округа партии МАС в провинции Арома города Ла-Пас Франклин Флорес Кордоба рассказывал, что противники социалистов совершают нападения на мирных жителей, сторонников социалистов, поджигают их дома и даже похищают заложников из числа родственников политиков, находящихся в оппозиции к Жанин Аньес и США.

Напомним, государственный переворот в Боливии произошел после 20 дней протестов, организованных крайне правыми группировками, поддерживаемыми и, вероятно, спонсируемыми Государственным департаментом США. Протестующие отрицали победу Моралеса на выборах президента страны и на их сторону встала Лига американских государств, безосновательно заявившая о подтасовках во время голосования и потребовавшая провести новые выборы. Эво Моралес на такое предложение согласился, но протесты уже было не остановить. Хорошо организованные и обученные банды правых начали устраивать настоящие погромы, нападать на социалистов и устраивать самосуд над местными левыми чиновниками.

В свою очередь сенатор боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя исполняющим обязанности президента страны и ее кандидатуру поддержали США и армия, руководство которой призвало Моралеса уйти в отставку. К слову, государственный секретарь США Майк Помпео рекомендовал экс-президенту «держаться подальше от новых выборов».

С позицией США не согласились сторонники социалиста Моралеса, которые решили поддержать свергнутого президента и вышли на улицы боливийских городов, блокируя дороги и правительственные здания. Их действия начали пресекаться новой властью, которая не стеснялась использовать силу и спецсредства для разгона протестующих. В ответ оппозиция также создала боевые отряды, что вылилось в столкновения между сторонниками социалистов под флагами МАС (Movimiento al Socialismo — движение к социализму) и правыми, которых поддерживает армия и США.