Захарова прокомментировала отключение вещания RT в Боливии

Москва, 28 ноября. Москва обеспокоена ухудшением положения российских СМИ за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отключение вещания телеканала RT в Боливии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что со 2 декабря вещание RT в Боливии прекратится. Негосударственный оператор Cotas заявил, что вещание канала на испанском языке в стране будет остановлено. При этом никаких причин этого решения приведено не было. До этого, в середине ноября, государственная кабельная сеть Эквадора без предупреждения отключила RT от вещания.

Мария Захарова прокомментировала отключение вещания RT на испанском в Боливии.

«Мы обеспокоены ухудшением положения российских СМИ. Настораживает, что это произошло после отключения канала в Эквадоре. Конечно, это неспроста, это следствие того политического курса, который был заявлен — тут нет сомнений. Нам очень часто рассказывают про некие совпадения, потом оказывается, что это система. Отключения проводились без объяснения причин. Никаких реальных фактов никто не приводит. Также, что очень важно — свидетельствует в пользу версии политизированности отключения — отключения проводятся без предварительного уведомления», — сказала Мария Захарова.

Дипломат выразила надежду, что возникшая ситуация не является попыткой «глобально заглушить источники информации».