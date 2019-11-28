Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Захарова прокомментировала отключение вещания RT в Боливии

42
0 Оставить комментарий

Захарова прокомментировала отключение вещания RT в Боливии

Москва, 28 ноября. Москва обеспокоена ухудшением положения российских СМИ за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отключение вещания телеканала RT в Боливии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что со 2 декабря вещание RT в Боливии прекратится. Негосударственный оператор Cotas заявил, что вещание канала на испанском языке в стране будет остановлено. При этом никаких причин этого решения приведено не было. До этого, в середине ноября, государственная кабельная сеть Эквадора без предупреждения отключила RT от вещания.

Мария Захарова прокомментировала отключение вещания RT на испанском в Боливии.

«Мы обеспокоены ухудшением положения российских СМИ. Настораживает, что это произошло после отключения канала в Эквадоре. Конечно, это неспроста, это следствие того политического курса, который был заявлен — тут нет сомнений. Нам очень часто рассказывают про некие совпадения, потом оказывается, что это система. Отключения проводились без объяснения причин. Никаких реальных фактов никто не приводит. Также, что очень важно — свидетельствует в пользу версии политизированности отключения — отключения проводятся без предварительного уведомления», — сказала Мария Захарова.

Дипломат выразила надежду, что возникшая ситуация не является попыткой «глобально заглушить источники информации».

«В противном случае будем вынуждены констатировать курс Боливии и Эквадора как противоположный международным обязательствам стран на обеспечение свободы слова», — резюмировала Захарова.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров