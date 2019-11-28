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Рязанские ученые разработали экономичные солнечные батареи

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Рязанские ученые разработали экономичные солнечные батареи

Рязань, 28 ноября. Группа ученых из Рязанского государственного университета имени Есенина разработали солнечные батареи, которые на треть дешевле аналогов.

Доцент Рязанского университате Вадим Трегулов считает, что развитие солнечной энергетики тормозится из-за дорогих солнечных батарей.

«Сотрудниками кафедры запатентован способ применения тонких пленок пористого кремния в качестве антиотражающего покрытия и поглощающего свет слоя», — сказал Трегулов, его слова цитирует Infox.ru.

Он добавил, что данное вещество снижает стоимость производства батарей на 30%. Таким образом российская продукция может конкурировать с китайскими аналогами.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали очень крепкую сталь для проектов в Арктике. Подобные сплавы можно использовать при производстве танков и резервуаров для хранения СПГ.

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Источник: ТАСС
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