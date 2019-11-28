Асад призвал Францию прекратить терроризировать Сирию и поощрять страдания ее жителей

Президент САР Башар Асад назвал пребывание французских военных в Сирии оккупацией, поскольку их присутствие не согласовано с официальным Дамаском. Об этом он заявил в интервью изданию Paris Match. Подробнее — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Когда французские силы прибывают в Сирию без приглашения легитимного правительства, это оккупация. Нет особой разницы между поддержкой терроризма и отправкой военных для оккупации страны», — подчеркнул сирийский лидер.

Он добавил, что пока незаконное военное присутствие сохраняется, это фактически является одним из видов террора. По мнению Асада, все государства мира должны в первую очередь строго придерживаться норм международного права, а не своих узконаправленных геополитических задач.

Кроме того, даже если бы желание западных стран противостоять террористам было бы реальным, это не значит, что ради этого можно нарушать международные правила, отметил президент Сирии.

В связи с этим Башар Асад призвал Париж принципиально изменить свою позицию по сирийскому конфликту и прекратить способствовать всему тому, что может спровоцировать еще больше жертв, страданий и кровопролитий в САР.

При этом Франция ранее не раз заявляла о своем намерении целиком вывести силы из Сирии. О готовности уйти, в частности, в Елисейском дворце говорили текущей осенью, когда началось создание зоны безопасности на севере сирийского Заевфратья.

Однако, судя по информации, турецких солдат, французские части до сих пор остаются в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорит недавно опубликованная агентством Anadolu военная карта Северо-восточной Сирии. При этом отмечается, что французы располагаются полностью под крылом Соединенных Штатов в основном вблизи крупнейших нефтяных полей на востоке Дейр-эз-Зора и на юге Хасаки.

الجيش الأمريكي يعيدتموضع قواته في #سوريا

أخلت القوات الأمريكية أكثر من نصف قواعدها في سوريا خلال "#نبع_السلام"، إلا أنها عادت مجددًا إلى بعض تلك القواعد وتعزيز التواجد قرب حقول النفطhttps://t.co/mBmKG26VGb pic.twitter.com/gAEij3Ra0K — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 11, 2019

США тем временем уже почти и не скрывают, что вывозят контрабандой энергоресурсы с сирийских месторождений на территорию Иракского Курдистана. Недавно Федеральное агентство новостей обнародовало масштабное расследование об этом нелегальном бизнесе Вашингтона в САР. В том числе были выявлены главные сообщники американцев в лице наемников из Blackwater и представителей верхушки курдских бандгрупп, а также их маршруты переброски нефти в Ирак и способы отмыва доходов.

По мнению ведущего военного эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, претензии Асада к Парижу вполне правомерны, поскольку французы вслед за американцами действительно грубо нарушают международное право в Сирии. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Безусловно, войска Франции в Сирийской Арабской Республике находятся нелегально, и потому должны немедленно оттуда уйти. Они были развернуты в рамках той же операции, которую еще затеяла администрация бывшего президента США Барака Обамы, ее целью было свержение Башара Асада. Но сейчас французские силы были вынуждены отступить из северных районов САР, где они большей частью размещались, поскольку туда вступили турки и создают там безопасный коридор. Французов же нужно было где-то разместить, и их передислоцировали на базы Соединенных Штатов, которые возглавляют всю западную коалицию», — пояснил наш собеседник.

Однако необходимость присутствия в Восточной Сирии армейских подразделений из Парижа совершенно непонятна. Официально Франция, конечно, вторит США и заявляет о необходимости борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). На деле же она, конечно, занимается там совсем другим.

«Американский лидер Дональд Трамп вечно жалуется, что их европейские союзники не вносят достаточного вклада в усилия Штатов будто бы по поддержанию безопасности во всем мире. Однако под этим «поддержанием безопасности» Вашингтон, конечно, имеет в виду воровство нефти. И вот Франция, видимо, продолжает стремиться проявлять себя в качестве верного американского союзника, и главное, что для нее это совсем не так уж дорого и выходит, ведь французские солдаты размещаются в Сирии на базах США, под прикрытием их авиации. То есть Париж таким способом вроде бы и демонстрирует свою лояльность к Белому дому, и денег на это особо не тратит. Это типичная французская тактика», — заключил Михаил Александров.

Напомним, редакция ФАН ранее опубликовала первую часть расследования, в котором представлены доказательства долгого сотрудничества журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1. В частности, он передавал боевикам данные о российских военнослужащих. По информации источников ФАН, сотрудничество Короткова с джихадистами, публикации его материалов о действиях Минобороны РФ в Сирии и фейков о ЧВК «Вагнера» спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

В Сети уже появилась петиция, авторы которой просят правоохранительные органы проверить информацию о связях сотрудника «Новой газеты» с ИГИЛ. Адресатами обращения значатся Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, МВД, прокуратура и Роскомнадзор.

1 Организация запрещена на территории РФ.