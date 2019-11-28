Захарова назвала реинкарнацией нацизма инициативу поставить памятник Власову в Праге

Москва, 28 ноября. Предложение чешских властей установить в Праге памятник примкнувшему к фашистам Андрею Власову является попыткой возродить нацистскую идеологию. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она напомнила, что Русская освободительная армия, которую возглавлял Власов во время войны, была создана Третьим Рейхом.

«Речь идет о новой страшной инициативе, направленной на реинкарнацию, вытаскивание из исторической могилы нацизма. Теперь Власова готовы чествовать в качестве героя. Это особенно дико наблюдать в канун 75-летней годовщины победы», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что староста района Прага-6 Ондржей Коларж предложил снести памятник советскому генералу Ивану Коневу, который освободил чешскую столицу, и установить на его месте памятник Власову. Коларж заявил, что Прага смогла избавиться от фашистов якобы с помощью власовцев, а советские танки въехали в уже освобожденный город. Зачем власовцам было воевать с немецкими захватчикам, если они были их союзниками, староста объяснять не стал.

Посольство РФ в Праге уже отреагировало на эту инициативу. Российские дипломаты заявили, что установка памятника нарушит Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Напомним, что Власов был советским военачальником. В ходе Любанской наступательной операции 20 апреля 1942 года его 2-я ударная армия попала в окружение и была разгромлена, а сам Власов угодил в плен. Он согласился сотрудничать с нацистами и возглавил созданную ими «Русскую освободительную армию». В 1946 году он был признан советскими властями виновным в государственной измене, лишен всех воинских званий и казнен через повешение.