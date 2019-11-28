Эксперт отметил важную роль России в восстановлении Сирии

Москва, 28 ноября. Россия играет важную роль в вопросе восстановления Сирии, заявил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, комментируя работу российских военных врачей в освобожденном от террористов городе Камышлы.

Российские военные врачи открыли прием пациентов в поликлинике в Камышлы, который был освобожден от террористических группировок. В составе медицинского отряда — специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.

Долгов, комментируя работу российских специалистов, отметил, что Россия способствует не только подавлению террористов в Сирии, но и налаживанию мирной жизни в республике. Российская сторона оказывает помощь, поставляя гуманитарные грузы от имени государства, а также от негосударственных организаций.

«Тот факт, что российские военные врачи участвуют в оказании медицинской помощи в районах, освобожденных от террористических группировок, налаживают там медицинское обслуживание — очень важен для Сирии, — констатировал эксперт в беседе с Nation News. — Естественно, в период военных действий система здравоохранения была значительно разрушена боевиками, и сегодня РФ участвует в ее восстановлении и конкретной медицинской помощью, и поставками медикаментов и оборудования. Это, безусловно, важная роль России в налаживании мирной жизни в Сирии».

В связи со стартом работы медицинского отряда российских военных специалистов к поликлинике Камышлы прошел торжественный митинг, в котором приняли участие более трех сотен человек. Заместитель командира медотряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин отметил, что в САР прибыли лучшие медики МО РФ, и они готовы оказывать квалифицированную помощь всем жителям.

В конце октября президенты России и Сирии Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. На следующий день после подписания документа на сирийскую сторону границы были введены силы военной полиции РФ и сирийские пограничники для вывода бандформирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие военные начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.