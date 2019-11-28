Суд увеличил размер выплаты компенсации экс-супруге Глушакова на 10 млн рублей

Москва, 28 ноября. Бывший капитан столичного «Спартака» Денис Глушаков должен выплатить экс-супруге 42 миллиона рублей по решению суда. Размер суммы компенсации в пользу Дарьи Глушаковой увеличен на 10 миллионов рублей.

Бывшая супруга полузащитника также просила суд вернуть ей стоматологическую клинику, но этого пока не произошло. Возврат медицинской клиники был одним из главных требований Глушаковой. Женщина подаст апелляцию на это решение в вышестоящий суд.

Адвокаты Дарьи Глушаковой объяснили, что хавбек грозненского «Ахмата» пытался вывести со счетов 200 тысяч рублей, чтобы не делить финансы с экс-женой. Правозащитник Алиса Образцова рассказала о решении суда по данному факту, сообщает Пятый канал.

«Суд признал, что денежные средства, которые были снятые Денисом Борисовичем [Глушаковым], потрачены не в интересах семьи и подлежат разделу. Суд по-прежнему не соглашается с датой фактического распада семьи», — указала она.

Напомним, Денис и Дарья Глушаковы развелись в этом году. В течение долгого времени хавбек требовал с супруги огромной компенсации «за распространение несоответствующих действительности данных, а также за причиненный нарушениями неприкосновенности частной жизни и тайны переписки моральный вред».