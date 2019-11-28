Звездный врач рассказала, как сыну Сафронова избежать смерти от ожирения

Москва, 28 ноября. Сын известного художника Никаса Сафронова, 29-летний пианист Лука Затравкин стал звездой Интернета после неприятного инцидента на борту самолета. Звездный врач Марият Мухина рассказала об опасности заболевания Затравкина.

Инцидент с Затравкиным, застрявшим в туалете, произошел во время перелета из Казани в Москву. Сын Никаса Сафронова не смог встать с вакуумного унитаза, и экипажу пришлось вытягивать пианиста из туалета.

Звездный врач-диетолог, основатель сети клиник «Оригитея» Марият Мухина рассказала, что молодой пианист страдает от морбидного ожирения 4-й степени. Сын Сафронова в 2016 году уже обращался в клинику, даже тогда ситуация была сложной.

«Лука ест большими порциями и у него очень большой желудок, с ведро. Синтезируется гормон голода грелин, который вызывает нестерпимое желание есть, есть и есть. И он не может остановиться», — рассказала врач.

По ее словам, состояние здоровья пианиста компенсируется его молодостью, однако уже сейчас у Луки появились признаки легочной и сердечной недостаточности, одышка, пастозность, деформация суставов. При этом Затравкин не ищет помощи, у него отсутствует критика к своему состоянию.

«Люди с высокой степенью ожирения относятся к лицам с аддиктивным поведением, как наркоманы и алкоголики. Лука — пищеголик, который не хочет лечиться», — добавила Мухина.

Врач рекомендовала пианисту прибегнуть к помощи специалистов и сделать бариатрическую операцию. Мухина считает, что в текущем состоянии у сына Сафронова остался последний шанс поправить свое здоровье и избежать смерти от ожирения.

Ранее Луку Затравкина раскритиковала популярный блогер Лена Миро, которая известна нетерпимым отношением к людям с избыточным весом. По ее словам, пианист Затравкин, весящий больше 200 килограммов, сам виноват в инциденте. Миро призналась, что видео с Затравкиным вызвало у нее смешанные чувства. С одной стороны, она ощутила брезгливость, а с другой — женщине стало жаль парня, у которого, по ее мнению, нет никаких радостей в жизни из-за избыточного веса.