Сирия, 28 ноября. Курдские радикалы подозреваются в организации взрыва в городе Африн. Сирийский солдат был убит неизвестными в городе Бусра аль-Харири в Даръа. Минобороны Турции заявило о гибели двух турецких военных под огнем YPG на границе с Раккой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов на северо-западе Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под ударом сил САР на западе Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: заявили о потерях в рядах протурецких формирований у города Кафр Калбин в северной части Алеппо; подозреваются в организации взрыва в городе Африн.

ВС Турции и протурецкие силы: пресекли вылазку курдских боевиков в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; заявили о гибели двух своих военных под огнем YPG в турецком городе Акчакале на границе с Раккой.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо продолжаются ожесточенные столкновения между курдскими радикалами и протурецкими силами. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что союзникам Турции удалось предотвратить проникновение Отрядов народной самообороны (YPG) к востоку от населенного пункта Харбул недалеко от Тель-Рифата.

Однако курдские радикалы не перестают провоцировать столкновения в данном районе. Так, отряды YPG атаковали позиции протурецких ополченцев поблизости от города Кафр Калбин юго-восточнее Азаза. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (NotWoofers), в результате развернувшихся боев были убиты или ранены семь бойцов поддерживаемых Турцией формирований.

Тем временем еще один взрыв прогремел в Северном Алеппо. Как передает Twitter-канал (ufuk_sy), заминированный автомобиль детонировал в районе аль-Ашрафия в городе Африн. Информации о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются курдские боевики, которые также обвиняются в установке СВУ в городах Аль-Баб и Ахтарин.

Провинция Даръа

В восточной части провинции произошло нападение на одного из сирийских военных, занимавших высокий пост в армии Башара Асада. Согласно информации военного источника в Twitter (GABchaag10), сотрудник разведывательного управления ВВС Сирии по имени Иззальдин Раджаб был застрелен неизвестными в городе Бусра аль-Харири. В организации налета подозреваются члены подпольных ячеек исламистов вооруженной оппозиции, которые скрываются в пустынных районах Даръа. Напомним, многие военные эксперты полагают, что остатки боевиков координируют свои действия с силами международной коалиции, базирующимися в районе «Ат-Танфа» в Хомсе.

Провинция Ракка

Турецкое Минобороны сообщило о гибели двух солдат ВС Турции в результате минометного обстрела курдскими радикалами пограничного блокпоста в городе Акчакале, к которому с сирийской стороны примыкает город Тель-Абьяд. Таким образом, несмотря на формирование на севере САР безопасной зоны, члены радикальных бандгрупп курдов продолжают провоцировать стычки с турецкими войсками, что создает угрозу для возобновления турецкой операции «Источник мира». Напомним, ранее главнокомандующий «Демократических сил Сирии»**** (SDF) Мазлум Абди заявлял о полном выводе курдских радикалов из приграничных с Турцией районов, тем не менее разрозненные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают препятствовать мирному урегулированию конфликта на севере САР.

Провинция Хама

На северо-западе Хамы вновь отмечаются взаимные обстрелы на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции. Военный источник в сети Twitter (HalabTodayTV) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы правительственных войск открыли огонь по военным объектам боевиков «Джебхат ан-Нусры»1*** и выступающих на ее стороне группировок в окрестностях населенного пункта Аль-Хавиджа в долине Аль-Габ. Информация о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока выясняется. Также возобновились перестрелки на западе соседнего Идлиба. Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что ударам сил САР подверглись опорные пункты радикалов недалеко от Джиср аш-Шугура. Как известно, боевики, отряды которых дислоцируются в данном районе, нередко предпринимают попытки нападений на подконтрольных САА территориях, а также обстреливают мирные населенные пункты в провинции Латакия.

1 Организация запрещена на территории РФ.