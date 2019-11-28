МИД заявил о попытках выдавить РФ из мирового спорта с помощью антифактов

Москва, 28 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала попытки Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить российских спортсменов от Олимпийских и Паралимпийских игр, а также от других международных соревнований, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала рекомендацию ВАДА отстранить Россию от международных турниров на четыре года. Она отметила, что проблема допинга в спорте существует во всех странах, однако фокус по неизвестным причинам обращен только на Россию. Она подчеркнула, что РФ с помощью «любых предлогов и антифактов пытаются выдавить из мирового спорта».

«При этом проблемы других стран не обсуждаются, — констатировала российский дипломат. — Фактов, говорящих о желании скрыть эти проблемы, предостаточно. Почему именно Россия? На эти вопросы мы вынуждены были ответить: речь идет о политизации вопроса».

Она отметила, что смешивать политику и спорт недопустимо.

«Идет борьба без правил, может даже уже и война. Политизация этого вопроса, использование политических методов — все это недопустимо», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что меры, призванные решить с проблему допинга в спорте, на уровне страны были приняты и продолжают реализовываться.

«Даже за прошедшие пару лет, когда тема эта достигла особого драматизма, были сотни фактов, которые свидетельствовали о нерешенности и нежелание решать вопросы [допинга], в целом ряде стран. Высказывалось сожаление, высказывались комментарии на этот счет, давались рекомендации, но комплексы мер, напоминающие то, что мы видели в отношении России, мы ни разу не видели», — заключила представитель МИД РФ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН выразил мнение, что на Россию в очередной раз идет массированная атака, которая началась еще после Олимпиады в Сочи.