Власти Крыма назвали новые требования Киева «цирком» и «детским садом»

Симферополь, 28 ноября. Новые требования Украины в отношении России абсурдны и напоминают цирк и детский сад. Такое мнение выразил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов.

Напомним, ранее стало известно, что киевские власти оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в 2,3 миллиона долларов.

«Вся эта ситуация напоминает цирк и детский сад на уровне ясельной группы. Оценивать ущерб в 2,3 миллиона, когда, наверное, весь украинский флот стоит столько же, конечно смешно», — отметил Зырянов.

Он предположил, что Киев, вероятно, нашел покупателей судов и теперь не знает, как списать их за бесценок, чтобы впоследствии выгоднее продать.

По словам Зырянова, корабли были переданы Украине в хорошем состоянии, и об этом есть соответствующие публикации в СМИ. Поэтому с исчезнувшими с них потом «плафонами и унитазами» украинская сторона должна разбираться самостоятельно.

Заявление Киева о техническом состоянии кораблей министр назвал «информационной провокацией», которая фактически оказалась провальной.

18 ноября задержанные после провокации в Керченском проливе украинские корабли были переданы Киеву. При этом командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оказался неудовлетворен их состоянием и заявил, что «россияне их угробили». Якобы с судов снято оборудование, вплоть до плафонов, унитазов и розеток.

В ФСБ полагают, что Украина сама привела в негодность оборудование кораблей, пока перевозила их в Очаков. В ведомстве подчеркнули, что суда возвращались в «нормальном состоянии и с рабочей сантехникой». В качестве доказательства ФСБ опубликовало видео с передачей кораблей, где видно, что они исправны.

Украинские суда оказались у России в 2018 году. Три корабля ВМСУ 25 ноября прошлого года нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом они совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российских властей. В результате корабли с военными были задержаны.