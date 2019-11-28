Глава СНБО Украины заявил о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев, 28 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о наличии у Киева пяти сценариев реинтеграции Донбасса.

«В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса. Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами», ― заявил Данилов на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».

Глава СНБО отметил, что не может озвучить эти пять сценариев. Данилов уверил, что работа над ними продолжается.

Ранее в Сети появилось письмо Данилова, адресованное главам офиса президента Украины, Службы безопасности Украины и правительства страны, с предложением о депортации жителей Донбасса. В письме отмечается, что большинство жителей Донбасса «не являются проукраинскими», а поэтому должны быть привлечены к уголовной ответственности и переселены в РФ или западные и центральные районы Украины.

Предложение Данилова прокомментировал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Глава ЛНР назвал предложение о депортации жителей Донбасса фашизмом.