Франция не скрывает свои колониальные амбиции, поддерживая курдских террористов в Сирии

Москва, 28 ноября. Президент Сирии Башар Асад назвал оккупацией присутствие французских войск на сирийской территории без согласия Дамаска. Сирийский лидер призвал Париж прекратить поддерживать все, что может привести к еще большему страданию народа Сирии.

«Когда французские силы прибывают в Сирию без приглашения легитимного правительства, это оккупация», — сказал Асад в интервью журналу Paris Match.

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что главной целью Парижа в Сирии является борьба с терроризмом, а также восстановление мира и стабильности в регионе. Однако реальные действия Парижа в Сирии дают повод усомниться в мирных намерениях Франции. Турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало карту, на которой обозначены места дислокации французских военных в Сирии.

Французские подразделения размещаются на четырех базах, которые расположены в подконтрольных курдским боевикам районах Сирии. Именно в этих районах сосредоточены сирийские нефтяные месторождения.

«Несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о проактивной политике в Сирии, французские военные действуют в зоне сирийского конфликта сугубо под прикрытием армии США», — отмечает издание.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил уверенность, что присутствие французских военных в Сирии свидетельствуют о том, что у Парижа сохранились колониальные привычки и амбиции на Ближнем Востоке, передает «Политика сегодня».

«Это говорит о хищническом характере действий не только США, но и других стран Запада в отношении Сирии. Эта комплексная западная интервенция, а не какая-то там террористическая угроза», — отмечает Перенджиев.

Он также добавил, что оскал мирового империализма стал отчетливо проявляться в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). В настоящее время, США, Франция и другие западные страны не скрывают свой хищнический колониальный характер.

«Он никуда не делся, он проявляется во всей силе. Здесь, независимо от того Франция это или США, мы говорим о хищническом характере самого капитализма, о котором писали классики», — подчеркнул Перенджиев.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов в северных районах Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Операция Анкары была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с боевиками ИГ. При этом курдские террористы не вели боевых действий против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

17 октября в Анкаре прошли переговоры с участием Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией районов. Позднее США объявили о завершении вывода курдских террористов. Однако курдские боевики продолжили осуществлять провокации, направленные против турецких военных.

Позднее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, что Вашингтон готов использовать свои войска для «защиты нефтяных ресурсов» в Сирии.

Власти США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из частной военной компании Blackwater, недавно прибывших в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были обнародованы Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.