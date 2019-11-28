ОКР не допускает выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом

Москва, 28 ноября. Никакой речи о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом идти не может. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на олимпийском собрании.

«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может. Если внимательно изучить олимпийскую хартию, то можно найти соответствующий раздел, который четко регламентирует вещи с флагом, гимном и так далее», — сказал Поздняков, передает РИА Новости.

Он отметил, что у Олимпийского комитета России нет никаких проблем, и национальная команда РФ будет принимать участие в Играх. Поздняков объяснил, что на Играх в Пхенчхане выступали ОАР (олимпийские атлеты из России), так как ОКР был временно отстранен. Сейчас российский олимпийский комитет будет формировать команду самостоятельно.

Во время вступительной речи на олимпийском собрании Поздняков заявил, что ОКР сделает все возможное, чтобы национальная сборная выступила на Олимпийских играх в Токио под своим флагом.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наша команда была в Токио под российским флагом. И мы видим к тому объективные предпосылки», — отметил Поздняков.

Напомним, комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. Кроме того, комитет рекомендовал допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи со скандальными рекомендациями комитета WADA. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что на Россию в очередной раз идет массированная атака, и это «тянется еще с Олимпиады в Сочи».

Исполком WADA примет решение по вопросу 9 декабря. Летние Олимпийский игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.