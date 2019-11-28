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МИД РФ отметил стабилизацию ситуации в Боливии

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МИД РФ отметил стабилизацию ситуации в Боливии

Москва, 28 ноября. Россия отмечает стабилизацию ситуации в Боливии, в которой прошли протестные акции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова сообщила, что переходное правительство согласовало алгоритмы проведения внеочередных выборов в республике.

«У страны появился шанс на успокоение и возвращение к некой относительной стабильности. Насколько это будет реализовано, зависит от того, смогут ли временные власти и политики отказаться от агрессивной риторики в адрес оппонентов», — сказала официальный представитель дипломатического ведомства.

Напомним, победа Эво Моралеса на президентских выборах вызвала волну протестов в Боливии. В конце октября улицы городов заполонили протестующие, вооруженные силы республики призвали главу государства уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране. Впоследствии Моралес объявил о своем уходе с должности президента страны, вместе с ним покинули свои кресла и представители высшего руководства Боливии.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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