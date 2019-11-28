Что изменится в РФ с 1 декабря 2019: штраф за шины, пени за неуплату налогов, цены на свет

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных законодательных изменениях, вступающих в силу в первый месяц зимы.

Запрет летней резины зимой

Согласно пункту 5.5 приложения № 8 к Техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», «запрещается использовать автомобиль, на котором не установлены зимние шины, в период зимы. Установка шин производится сразу на все колеса».

Иными словами, к 1 декабря все автовладельцы должны «переобуть» свои машины, за исключением тех, кто использует всесезонную резину. В КоАП РФ пока нет прямого указания на то, каким должен быть штраф за езду на летней резине зимой, но в главе 12 указанного кодекса есть положение о том, что за эксплуатацию автомобиля на изношенной зимней резине водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Рост тарифов на электроэнергию

Несмотря на то, что новые тарифы на электроэнергию начнут действовать с 1 января 2020 года, приказ Федеральной антимонопольной службы «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год» вступает в силу с 1 декабря 2019-го.

В этом приказе обозначены предельные минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию для субъектов РФ на периоды с 1 января по 30 июня 2020 года и с 1 июля по 31 декабря следующего года.

Маркировка одежды

С 1 декабря к товарам, подлежащим обязательной маркировке (в настоящее время это алкоголь, сигареты, молочные продукты и обувь), будут отнесены верхняя и кожаная одежда, женские блузки, фотокамеры, духи и туалетная вода, автошины и покрышки, постельное белье.

Планируется, что маркировка поможет снизить количество нелегальных товаров на прилавках российских магазинов. Сообщается, что в скором времени маркировка может затронуть абсолютно все категории товаров, производимых в РФ.

Уголовное наказание за продажу лекарств без рецепта

С декабря в России вводится уголовная ответственность за продажу без рецепта от врача таких сильнодействующих лекарств, как прегабалин, тапентадол и тропикамид. Они, напомним, входят в перечень жизненно необходимых препаратов.

Пени за неуплату налогов

С 3 декабря россиянам, которые не успели до этого срока уплатить налоги на транспорт, землю имущество физлиц за 2018 год, будут начисляться пени. Кроме того, налогоплательщик, не успевший в срок до 2 декабря расплатиться с Федеральной налоговой службой, попадет в разряд должников. А это влечет за собой возможный арест банковского счета и наложение запрета на выезд за границу.

Завершение программы помощи ипотечникам, попавшим в тяжелую ситуацию

До 31 декабря граждане, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, могут заключить договоры реструктуризации ипотечных кредитов в рамках госпрограммы помощи заемщикам, которая действует с 2015 года.