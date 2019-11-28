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Фадеев раскрыл интригу, за кого из артистов Malfa пел своим голосом

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Фадеев раскрыл интригу, за кого из артистов Malfa пел своим голосом

Москва, 28 ноября. Музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, за кого из артистов проекта Malfa пел своим голосом.

Хит So long пару лет назад возглавлял как российские, так и международные музыкальные чарты. Фанаты гадали, кто же исполнил полюбившуюся многим композицию.

Интригу Фадеев раскрыл на своем сольном концерте. В столичном «Крокус Сити Холл» внезапно раздались аккорды песни, а затем выяснилось, что высоким «женским» голосом поет сам продюсер. Удивлению поклонников не было предела.

«Теперь вы знаете, кто ее поет!» — цитирует Фадеева URA.RU.

Напомним, в октябре стало известно, что музыкальный лейбл Malfa расторг контракты со всеми артистами. В видеообращении Фадеев подчеркнул, что весь контент музыкантам отдали в безвозмездное пользование. Продюсер объяснил, что данное решение принято в связи с планами реструктуризировать лейбл, который в будущем будет ориентироваться на раскрутку одного или двух музыкальных проектов в год.

Теперь все права на композиции принадлежат бывшим артистам Malfa за исключением двух исполнителей, с которыми лейбл ведет судебные споры, пишет «Царьград».

Примечательно, что после расторжения контракта с Фадеевым две композиции певицы Наргиз «Мама» и «Войди» попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes.

Ранее Фадеев признался, что уже пять лет не сотрудничает с композитором Игорем Крутым. По словам продюсера, для него «этого музыканта не существует».

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Источник: Super.ru
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