Захарова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Доминикане россиян

Москва, 28 ноября. МИД РФ контактирует с пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане россиянами, ситуация находится под контролем. Об этом заявила журналистам на брифинге официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что у России нет посольства в Доминикане, есть только отделение в Пунта-Кане.

«Тяжелые повреждения получили 6 человек, у 32 — травмы средней тяжести, остальные получили легкие травмы, им помощь была оказала на месте, часть туристов вылетели в РФ», — уточнила Захарова актуальную информацию.

По ее словам, МИД РФ выражает признательность общественности, которая моментально по собственной инициативе заявила о желании оказать помощь пострадавшим, одним из них был доктор Леонид Рошаль, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Находимся в контакте с пострадавшими и местными властями, держим ситуацию на контроле», — подытожила представитель МИД РФ.

ДТП с российскими туристами произошло, как сообщала Deita.ru, 26 ноября. Перед двигавшимся в сторону воздушной гавани автобусом с 39 россиянами на дорогу выскочил грузовик. Водитель автобуса попытался уйти от столкновения, в результате транспортное средство перевернулось.

Как сообщал «Ридус», доминиканская транспортная фирма Monumental сняла с себя ответственность за ДТП, в котором пострадали ехавшие в аэропорт россияне, и переложила вину на двигавшийся по встречной полосе большегруз.