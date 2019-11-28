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Родители в Екатеринбурге до смерти забили девятилетнего мальчика плеткой, «изгоняя бесов»

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Родители в Екатеринбурге до смерти забили девятилетнего мальчика плеткой, «изгоняя бесов»

Екатеринбург, 28 ноября. Тело девятилетнего мальчика со следами насильственной смерти был найден в парке имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге.

По данным источника в правоохранительных органах, ребенка били плеткой, «изгоняя из него бесов», а потом засунули кляп в рот, пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург». Родители могли замучить мальчика на религиозной почве.

Как отмечает «ФедералПресс», при обыске в квартире погибшего ребенка была обнаружена Библия и плетка. Полиция задержала отца мальчика, его мать, гражданка Белоруссии, сбежала на родину.

Правоохранители объявили подозреваемую в розыск. По данным следствия, при экзекуции девятилетнего мальчика могли присутствовать другие дети.

В СК РФ по региону не комментируют информацию об инциденте, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в пьяный мужчина ударом ножа убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. Охранник дошкольного учреждения принял посетителя за одного из родителей и не помешал ему пройти в помещение, где спали дети.

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