Захарова назвала нелепыми попытки США устроить антимадуровские протесты в Венесуэле

Москва, 28 ноября. Большая часть населения Венесуэлы поддерживает действующего легитимного президента Николаса Мадуро, неудачные попытки радикальной оппозиции устроить протесты выглядят нелепо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Создается впечатление, что американское внешнеполитическое ведомство все более зацикливается на стиле антидипломатии. Другого определения нежели как фейк тому, что стоит за антимадуровской политикой Вашингтона, я найти не смогу. Хотелось бы призвать коллег в администрации США к реализму в оценках», ― приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила прогресс в деятельности круглого стола национального диалога Венесуэлы и призвала США расширить его.

США с начала года ведут агрессивную политику в отношении Венесуэлы, открыто поддерживая оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо, который самовольно провозгласил себя «президентом» Венесуэлы. Вашингтон активно предпринимает попытки свергнуть законного президента республики Николаса Мадуро, включая экономическое давление и распространение фейков в СМИ. Сам Мадуро, которого поддерживают Россия, Китай и ряд других государств, назвал Гуайдо «марионеткой» США