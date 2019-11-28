Участники провокационного аукциона «Открытой России» рискуют нарваться на крупные штрафы

Признанная нежелательной в РФ организация беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия» сегодня, 28 ноября, намерена провести в Москве благотворительный аукцион. Вырученные средства якобы будут направлены на оплату адвокатов и поддержку семей фигурантов так называемого «Московского дела» — организаторов и участников летних массовых беспорядков в столице. Но куда с большей вероятностью может выйти так, что сами организаторы окажутся фигурантами новых уголовных дел.

Участники рискуют заплатить дважды

Выступая в качестве организатора, «Открытая Россия» сознательно нарушает статью №284.1 УК РФ «О деятельности организаций, признанных нежелательными на территории России». В соответствии с ней, организаторы сегодняшнего мероприятия могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей, или лишены свободы на срок до 6 лет.

Но если организаторы готовы сознательно нарушать закон, то гостей своего аукциона они намеренно подставляют под удар. В соответствии со статьей №20.33 КоАП РФ, участие российских граждан в мероприятиях нежелательных организаций также запрещено и наказывается штрафом до 15 тысяч рублей. Вот только «Открытая Россия» никоим образом не информирует потенциальных участников аукциона в своих приглашениях об имеющихся рисках. Грубо говоря, намеренно их подставляют.

Таким образом, аукцион вполне может оказаться очередной провокацией несистемной оппозиции. В пользу этого говорят и другие факты. Так, на «аукционе» не будет представлен ни один серьезный и интересный лот. Например, Егор Жуков, один из координаторов беспорядков, намерен продать кепку Make America Great Again. Каким образом мерч избирательной кампании президента США Дональда Трампа относится к «Московскому делу» Жуков не поясняет.

А несостоявшийся рэпер Самариддин Раджапов, обвиняемый в нападении на полицейского, передал через адвокатов текст своего нового творения. «Учебное пособие для тупых», в котором Раджапов рассказывает, как плохо жить без денег, также будет продано с аукциона.

Еще один факт, доказывающий, что предстоящее мероприятие лишь фикция с целью организовать провокацию, — это то, что об участии в нем не заявил ни один известный либерал или оппозиционер, тесно работающий с Ходорковским.

Аукцион, о котором никому не известно

Например, на нем не будет главы Либертарианской партии Михаила Светова, хотя упомянутый выше Жуков как раз является либертарианцем. Не будет блогера Юрия Дудя, которому олигарх недавно вручал свою премию в Берлине. Более того, новый глава столичного подразделения «Открытой России» Сергей Власов заявился лишь как возможный участник липового аукциона.

Самое интересное, даже среди возможных участников нет ни Алексея Навального, ни кого-либо из его близких последователей. Они даже не рекламируют предстоящее мероприятие в своих социальных сетях. Это дополнительно подтверждает информацию о конфликте между Ходорковским и Навальным, спровоцированный необоснованными амбициями последнего. Однако это не мешает олигарху использовать в своих целях юриста ФБК, признанного иноагентом, Любовь Соболь и ее мужа Сергея Мохова. Они, впрочем, тоже промолчали об аукционе своего покровителя.

Как видно, предстоящее мероприятие «Открытой России» действительно имеет мало общего с аукционом. Организаторы намерены воспользоваться нежелательным статусом «открытки» для провокации. Ради воплощения своих планов в жизнь они не пожалеют даже своих верных последователей, которые рискуют нарваться на штрафы, о которых их даже не предупредили.