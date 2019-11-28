Захарова рассказала подробности предстоящей встречи по Сирии в астанинском формате

Москва, 28 ноября. Участники переговоров по Сирии в Нур-Султане обсудят ряд вопросов в контексте достижения устойчивого урегулирования сирийского кризиса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат напомнила, что 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 10-11 декабря. В переговорах примут участие представители правительства САР, оппозиция и ООН, наблюдателями пригласили представителей Иордании, Ливана, России, Турции, указала Захарова.

«Повестка дня охватывает широкий ряд вопросов в контексте достижения устойчивого урегулирования. Придаем большое внимание выходу Сирии из международной изоляции», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Переговоры в астанинском формате ведутся с 2017 года, в начале прошлого года в Сочи состоялся конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Тогда было принято решение создать Конституционный комитет, который будет работать в Женеве и подготовит конституционную реформу. В конце октября прошло тождественное открытие органа в Женеве, в начале ноября состоялось первое заседание.