Экс-депутат Рады назвал причины падения рейтинга Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не осознает ответственности за свои слова, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, комментируя снижение уровня доверия украинцев к их лидеру.

Рейтинг президента Украины среди жителей страны по сравнению с показателями сентября упал до 52%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно — 19%​​​. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% — в сентябре, 66% — в октябре, 64% — в начале ноября, 52% — в конце ноября», — указывается в отчете.

Отметим, что выросла доля тех, кто к президенту страны относится негативно. За последние три месяца этот показатель рос: от 7% в начале сентября до 19% к концу ноября.

В опросе, проведенном в период с 22 по 25 ноября, участвовали граждане Украины старше 18 лет. Всего в интервью приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

По словам Алексея Журавко, ненависть украинцев будет нарастать гораздо стремительнее, чем падение рейтинга президента Украины.

«Во-первых, Зеленский не осознает ответственности за свои сказанные слова. Во-вторых, по его рейтингу ударила международная ситуация. Так, президент США отзывается об Украине как о самой коррупционной стране. В-третьих, самый главный фактор — это война в Донбассе. До сих пор в регионе продолжает литься кровь, население бомбят и обстреливают. В-четвертых, его рейтинг сильно пошатнулся после вступления в силу закона о земле. Он его протаскивает с помощью «соросят», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, неграмотный кабинет министров загоняет общехозяйственное положение Украины в тупик в переговорах с Россией по газу, подчеркивает политик. По его словам, люди на Украине переживают, будут ли их дети мерзнуть.

«Также власти Украины грабят свое население с помощью курса доллара. При текущей ситуации в стране курс доллара не должен укрепляться, но происходит обратное. Эти все факторы ударили по Зеленскому. Лидер Украины не придает внимание тому, почему народ проголосовал именно за него. Он делает обратные вещи, которые бьют по его репутации. Поэтому «Квартал-95» закончится для него очень чревато», — добавил бывший депутат.

Напомним, в августе Владимир Зеленский по итогам опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива был признан среди всех украинских президентов лидером с самым высоким процентом доверия жителей страны, который закрепился на отметке 70%. Аналогичные результаты показал и сентябрьский опрос аналитического центра «Центр Разумкова».

Говоря о симпатиях украинцев к Зеленскому, скандально известная российская журналистка Ксения Собчак заявила, что граждане страны видят в нем «президента-бойфренда», с которым «Украина готова жить, дружить».