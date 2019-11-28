Колонну бронемашин США, следующую к нефтяным полям близ Румейлана, заметили в Сирии



Дамаск, 28 ноября. Колонну американской бронетехники, следующую в район нефтяного месторождения Румейлана, заметили в Сирии.

По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», шесть бронемашин ехали к нефтяным полям со стороны Аль-Кахтании.

Тот факт, что США нагло воруют сирийскую нефть, уже давно перестал быть секретом. Активную помощь в этом им оказывают курдские террористы. Они оккупировали восточный берег Евфрата, где расположены нефтяные месторождения.

В начале ноября Федеральное агентство новостей узнало о переброске в Сирию нескольких тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater.

В сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор участники ЧВК прибыли опять же для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны США. Использование наемников позволяет Вашингтогу маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах на востоке САР и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

Одновременно с сотрудниками американской частной военной компании в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор прибыло несколько конвоев со строительной техникой. Они необходимы Штатам для возведения новых опорных пунктов за Евфратом.

По словам источников ФАН в сирийской разведке, американские наемники терроризируют местных жителей и наводят свои порядки на оккупированной США территории САР. С помощью опубликованных ранее данных Минобороны РФ, а также новой полученной информации, ФАН смогло установить, что украденная с сирийских месторождений нефть направляется в район Камышлы, а оттуда колонны бензовозов следуют к сирийско-иракской границе, которую пересекают через погранпереход Телль-Кочер.

Номинально нефтегазовые месторождения на северо-востоке Сирии контролируют курдские террористы. За это они какое-то время получали 75% дохода от нелегального нефтебизнеса США. По новым договоренностям американцы платят только главарям курдских террористов в обмен на лояльность. Иными словам, Соединенные Штаты забирают себе порядка 70-80 миллионов долларов прибыли в месяц, и только около 10 миллионов долларов в месяц распределяют между руководящей верхушкой курдских боевиков.

Ситуацию в зоне оккупации США на северо-востоке САР также осложняет тяжелейшая гуманитарная обстановка. Занятые выкачкой нефти, американцы предоставляют курдским террористам полную свободу действий, которые между тем чинят произвол в местных городах и поселках. Но Вашингтону все равно, потому что эта «курдская ширма» необходима для дальнейшего воровства нефти.