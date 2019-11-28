Захарова назвала предвзятым «расследование» миссии ОЗХО о «химатаке» в Сирии

Москва, 28 ноября. Обвинения Сирийской арабской армии (САА) Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) мнимой химической атаке в сирийской Думе малоубедительны, тем более, что представители миссии ОЗХО уклоняются от прямого контакта по обсуждению деталей расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что публикации, представленные в связи с якобы имевшей место в Сирии «химатакой», выглядят неубедительно и свидетельствуют о предвзятости миссии ОЗХО.

«Публикация WikiLeaks, письмо эксперта ОЗХО о подтасовке документов об инциденте в [сирийской] Думе... Россия неоднократно подвергала сомнению обоснованность выводов расследования миссии [ОЗХО]. Выкладки были малоубедительны. Эта публикация говорит о предвзятости миссии», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат также напомнила, что представители миссии уклонялись от обсуждения деталей расследования с экспертами.

Напомним, сообщения о «применении химического оружия» в сирийской Думе были растиражированы западными СМИ в апреле 2017 года. Немалые старания в распространении этих данных приложила одиозная псевдогуманитарная организация «Белые каски». Подразделения САА были абсолютно бездоказательно обвинены в «применении химоружия».

Позднее WikiLeaks обнародовал данные о подтасовке ОЗХО фактов по «химатаке» в Сирии, отметив, что специалисты организации искусственно подгоняли свой доклад под некие «правильные» выводы.

Факт того, что в действительности химоружие в Думе не применялось подтвердили специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Они обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения запрещенных отравляющих веществ. И все же это не помешало США, Франции и Великобритании без получения санкций ООН нанести массированный ракетный удар по территории Сирии.