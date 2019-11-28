Захарова назвала действия США в Сирии международным правовым беспределом

Москва, 28 ноября. Решение Вашингтона оставить военный контингент в Сирии является международным правовым беспределом, который творит американская военно-политическая группировка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США решили вновь остаться на территории нефтяных полей. Это международный правовой беспредел, который творит американская военно-политическая группировка. Подобные действия не поддаются логике, учитывая, что Вашингтон поднимает вопросы легитимности действий Дамаска. При этом свою деятельность США выстраивают без привязки к международному праву», ― приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД РФ отметили, что на неподконтрольных Дамаску территориях Сирии сохраняется сложная ситуация. В Идлибе боевики регулярно совершают обстрелы и пытаются захватить новые территории, проблема Идлиба не будет решена пока там орудуют террористические группировки, добавила Захарова.

«Выступаем за восстановление единства и территориальной целостности Сирии на основе налаживания диалога между Дамаском и курдами, а также другими представителями Заевфратья, чтобы преодолеть внутренние противоречия и обеспечить надежную консолидацию сирийского общества», ― подытожила Захарова.

Американские военные находятся в Сирии незаконно и поддерживают курдские террористические формирования. Турция 9 октября начала военную операцию против курдских боевиков и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) представило первую часть журналистского проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ»1, в которой приведены факты того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков на протяжении долгого времени сотрудничает с террористами ИГИЛ1, в частности он передавал им данные российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.