МИД РФ осудил преступления британских военных против мирных жителей Афганистана

Москва, 28 ноября. Министерство иностранных дел РФ осудило преступления британских военных против жителей Афганистана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Обратили внимание на материалы по свидетельствам военных преступлений военнослужащих Великобритании в Ираке и Афганистане. В материалах говорится о попустительстве со стороны властей Великобритании. Речь идет о множестве убийств мирных жителей. Разбирательства были закрыты», — сказала Захарова.

По ее словам, в свидетельствах сообщается о расстреле четырех афганских детей, которые обедали дома. При этом британцы пытались переложить вину за преступления.

«Было достоверно установлено, что британские спецслужбы подделывали документы, чтобы обвинить афганскую армию. По данным СМИ, Минобороны Великобритании пыталось скрыть эти военные преступления, так как это может привести к подрыву доверия в работе с союзниками. Даже этой фразы достаточно, чтобы понять подход властей Великобритании в целом к намеренной дезинформации, намеренной подгонке фактов и различных обстоятельств при осуществлении провокационной деятельности. Доказательства, собранные в ходе расследования назывались «достоверными» и «очень серьезными», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что подобные преступления совершали не только британские военные. Так, поступали сообщения о халатности военных Новой Зеландии, из-за действий которых в 2014 году пострадали как минимум 17 человек, в том числе семь детей.