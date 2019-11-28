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Песков сообщил, что прорабатывается визит Пашиняна в Россию

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Песков сообщил, что прорабатывается визит Пашиняна в Россию

Москва, 28 ноября. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию в 2020 году прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, визит главы армянского правительства прорабатывается, но «прикидок по срокам нет». Однако, добавил Песков, визит может быть очень быстро согласован, и в этом плане проблем нет.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что президент России Владимир Путин и Пашинян часто общаются.

«Они наладили рабочие конструктивные отношения. Отношения прекрасно развиваются, как это и должно быть между нашими двумя странами», — сказал российский чиновник.

В начале ноября президент России и премьер Армении провели телефонные переговоры, на которых обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе связанных с заседанием глав государств СНГ.

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Источник: Sputnik Армения
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