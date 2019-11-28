Лавров обсудит с новым главой МИД Италии ситуации в Сирии и на Украине

Москва, 28 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо и обсудит ситуации в Сирии и на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Лавров с 5 по 7 декабря совершит рабочую поездку в Италию, где примет участие в конференции «Римский диалог». Он также проведет переговоры с новым главой итальянского МИД: Ди Майо вступил в должность в сентябре этого года.

«В ходе переговоров будет проведен обмен мнениями по вопросам повестки дня, — констатировала Захарова. — Значительное внимание будет удалено урегулированию региональных конфликтов в Сирии, в Ливии и на Украине».

Ранее, комментируя ситуацию на Украине, Лавров отметил, что президент этой страны Владимир Зеленский должен подробно изложить свою позицию по Минским соглашениям на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже, которая должна состояться в декабре.