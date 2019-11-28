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Экономика

Путин установил виды имущества юрлиц, облагаемого кадастровым налогом

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Путин установил виды имущества юрлиц, облагаемого кадастровым налогом

Москва, 28 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, уточняющий список имущества юридических лиц, которое перешло к ним от физических лиц и облагается налогом по кадастровой стоимости.

Этой осенью был принят закон, предусматривавший определение налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости, если оно перешло к ним от физического лица​​​. Однако представители бизнес-кругов и адвокаты высказали обеспокоенность, что закон может привести к увеличению налоговой нагрузки на юрлиц из-за размытой формулировки.

В связи с этим министерство финансов разъяснило, что к таким объектам, облагаемым по кадастровой стоимости, можно будет отнести жилые помещения, гаражи, парковочные места, объекты незаконченного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные постройки, расположенные на участках, предназначенных для ведения личного хозяйства или жилищного строительства, сообщает РИА Новости.

Закон, подписанный российским лидером Владимиром Путиным, закрепляет этот реестр в Налоговом кодексе. В итоге налоговая нагрузка на предпринимательство не увеличится, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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Источник: РИА Новости
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