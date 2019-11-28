В Госдуме рассказали, станет ли 31 декабря выходным уже в этом году

Москва, 28 ноября. Законопроект, определяющий 31 декабря выходным днем, теоретически может быть принят в течение нескольких дней, но в этом году, вероятнее всего, эта дата останется рабочей. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев.

По словам парламентария, срок рассмотрения рассмотрения инициативы зависит только от желания правительства пойти навстречу гражданам.

«Я сомневаюсь в оперативности федерального собрания, и в течение месяца подобный законопроект, скорее всего, принят не будет. Но даже если его и примут в ближайшее время, то действовать он начнет все равно только со следующего года», — объяснил Лебедев в беседе с «Ura.ru».

Он отметил, что ради отдыха 31 декабря многие россияне готовы отработать один день в будущем.

Исходя из этого, новый выходной уже ввели в Томской области, и группа депутатов Госдумы планирует сделать то же самое на федеральном уровне.

Лебедев полагает, что дополнительный выходной не отразится на государственном бюджете, особенно, учитывая, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев нередко говорит о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Если комитет Госдумы выступит с поддержкой законопроекта, и правительство даст положительный отклик, можно считать, что этот проект уже принят, отметил соавтор инициативы.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. Согласно ему, последний декабрьский день станет нерабочим в том случае, если не будет выходным по календарю.

27 ноября в Роструде объяснили, как работодатель может сделать заключительный день декабря выходным.