Сын Ходорковского обманывает налоговые службы, тратя деньги спонсоров на личные прихоти

Москва, 28 ноября. Фонд «Институт современной России» (IMR), зарегистрированный сыном Михаила Ходорковского Павлом, потратил на представительские расходы почти в два раза больше, чем на сайт, несмотря на то, что его развитие указано в документах организации как основное направление.

По данным налоговых документов IMR, с 2014 по 2017 год фонд Ходорковского-младшего получил свыше 6,2 миллиона долларов в виде пожертвований и взносов от американских компаний и частных лиц.

Из этой суммы на развитие сайта направили всего лишь 2,9% — 182 тысячи долларов. Тогда как на представительские расходы фонд истратил 343 тысячи долларов. То есть, например, на личные прихоти, а также на организацию конференций в США и Европарламенте, запуск цикла лекций, а также участие в съемках документального фильма о Борисе Немцове.

Примечательно, что фонд передавал в Налоговую службу США документы, согласно которым развитие собственного сайта IMR значится одним из основных направлений деятельности. В 2015 году, например, изменение дизайна и публикация материалов на ресурсе указаны как одни из крупнейших проектов IMR за целый год.

«Институт продолжает развивать свой веб-сайт, сосредотачивая внимание на анализе текущих событий в российской экономике и освещении других ключевых тем», — передает RT отрывки из отчета фонда Ходорковского-младшего.

Напомним, в апреле 2017 года деятельность «Института современной России» Минюст объявил нежелательной на территории РФ. К слову, как и «Открытой России», которую возглавляет Ходорковский-старший. Генеральная прокуратура охарактеризовала деятельность организации как «направленную на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ».

«Институт современной России», позиционирующий себя как экспертный центр, не раз уличали в подрывной деятельности. К примеру, в подготовке докладов, посвященных очернению РФ в интересах формирования американской политической повестки дня.

IMR создали для оказания помощи российской оппозиции и «интеграции России в сообщество развитых демократий». Основными спонсорами фонда выступают государственные структуры и организации, причем нередко — американские. Однако известно, что большая часть денежных средств, поступающих в организацию Ходорковского-младшего, идет на удовлетворение нужд учредителей фонда и его консультантов — на гонорары и перелеты.