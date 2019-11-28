В Госдуме объяснили, почему «Нафтогаз» загнал в себя в угол, пытаясь торговать русофобией

Руководство «Нафтогаза» вместо решений экономических вопросов решило на международном рынке торговать русофобией, что в итоге вышло боком. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Признание Украины

Украина не собирается перекрывать газовый вентиль, даже если Российская Федерация не будет заключать новый контракт о транспортировке газа. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

При этом, по его словам, вентиль будет перекрыт «Газпромом», а не «Нафтогазом».

«Но я напомню, что в письме, которое прислал «Газпром» «Нафтогазу», черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, — заявил он.

Витренко также указал на то, что если газ будет идти без документального оформления, то Украина не станет «прекращать поток газа» и не начнет потреблять его. Вместо этого его будут хранить как газ «неопределенного собственника».

«Весь, целиком. Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами», — сказал Витренко.

Он признался, что мощность украинских подземных хранилищ газа составляет от 25 до 30 миллиардов кубометров. Сейчас в них — 21 миллиард, но в зимний период его будет меньше.

Украина загнала себя в угол

Украина, пытаясь шантажировать Россию по газовому вопросу, в итоге загнала себя в угол. Ведь без заключения нового газового контракта Киев может остаться и вовсе без российских поставок. Комментируя это замечание, депутат Виктор Водолацкий отметил, что руководство «Нафтогаза» вместо решений экономических вопросов и вопросов по газоснабжению своей страны решило на международном рынке торговать русофобией.

«Они посчитали, что для них это более выгодно и востребовано. Поэтому все их действия на международных площадках были связаны с недопущением строительства тех и или иных газовых объектов («Северный поток — 2», «Южный поток» и так далее). Хотя ни один эксперт в области энергетики не поддержал Украину, потому что представители «Газпрома» и президент России Владимир Путин говорили, что мы предлагаем беспрецедентные меры в соглашении по снижению цены на газ. А это значит, цены для конечного потребителя — украинского потребителя. Но руководство «Нафтогаза» не реагирует на наши посылы», — пояснил Виктор Водолацкий.

По словам депутата, в соответствии с международными нормами, если Украина не предлагает никаких вариантов разрешения конфликта и не идет на подписание нового контракта, то Россия не может продолжать транзит газа через украинскую территорию. Он отметил, что угрозы «Газпрома» — это попытка побудить «Нафтогаз» сесть за стол переговоров. Время еще есть.

«Хватит ездить по европейским площадкам и говорить о российской угрозе. Наоборот — займитесь своим народом и страной. Именно это Россия и предлагает. Мы пошли на все уступки, даже на те, на которые раньше не шли. И все для того, чтобы контракт был подписан. Украинский шантаж, в том числе и стран Европы, показывает, что сегодня с Киевом нельзя вести никакие диалоги. Они могут в любое время продать, предать и подставить партнеров» — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее в Госдуме заявили, что угрозы Киева закачивать предназначенный для Европы российский газ в свои резервуары можно расценить как попытку воровства. По мнению депутата Алексея Чепы, Киев пляшет под дудку США, которым выгодны расторжение газового контракта России с Европой и остановка «Северного потока — 2».